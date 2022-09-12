В Совфеде ответили на вопрос о необходимости мобилизации в России

Сенатор Климов заявил об отсутствии необходимости военной мобилизации в России

Признаков необходимости проведения военной мобилизации в России и введения военного положения в стране нет. Так на этот вопрос ответил глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, передает РИА Новости.

«Я признаков такой необходимости не наблюдаю, как и введения военного положения», — подчеркнул сенатор.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопросы о том, хватает ли в настоящее время у России военных для ведения спецоперации (СВО) и нет ли планов всеобщей мобилизации. Кроме того, таким же образом он ответил на вопрос об ударах по инфраструктуре Украины, в которых представители Киева обвинили Москву.

В июне Песков назвал лживыми вбросами зарубежные публикации о том, что глава российского государства Владимир Путин якобы планирует в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявить о мобилизации.