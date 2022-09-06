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Кремль подтвердил отсутствие планов Путина говорить о мобилизации на ВЭФ

Песков заявил, что на пленарной сессии с Путиным на ВЭФ не будет разговора о мобилизации

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

На пленарной сессии с президентом России Владимиром Путиным на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) не будет разговора о мобилизации. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«По мобилизации я, честно говоря, испытываю трудности с пониманием, почему вы задаете эти вопросы», — ответил Песков журналистам. По его словам, никто об этом нигде не говорит.

Ранее пресс-секретарь главы государства рассказал, что президент России Владимир Путин в своем выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) даст оценку развитию экономики страны на текущем этапе. Кроме того, акцент будет сделан на развитии Дальнего Востока, отметил он.

16 июня Песков назвал лживыми вбросами зарубежные публикации о том, что президент России Владимир Путин якобы планирует в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявить о мобилизации.

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Сергей Истомин
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