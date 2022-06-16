Песков ответил на сообщение о планах Путина объявить мобилизацию

Песков заявил, что Путин не будет объявлять о мобилизации в выступлении на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин не будет в выступлении на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 17 июня объявлять о мобилизации. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля, отвечая на вопрос журналистов, назвал соответствующие зарубежные публикации лживыми вбросами.

В начале мая данные о всеобщей мобилизации опроверг спикер Госдумы Вячеслав Володин. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не стоит ждать объявления мобилизации в России, нужно самим «мобилизироваться» вокруг главы государства.

В западных СМИ неоднократно появлялись публикации, что российские власти в ближайшее время готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. В России эти сведения не подтверждают.