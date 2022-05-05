В Госдуме ответили на вопрос о всеобщей мобилизации

Спикер Госдумы Володин опроверг данные о всеобщей мобилизации в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг данные о всеобщей мобилизации в России. Таким образом в интервью радио «Комсомольская правда» он ответил на вопрос о ее возможности в свете событий вокруг Украины.

Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу Вячеслав Володин спикер Госдумы

Ранее некоторые западные СМИ, в том числе CNN, сообщили, что российские власти в ближайшее время готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. По словам опрошенных экспертов, на которые ссылались издания, произойти это может уже 9 мая, когда в России будет праздноваться День Победы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о всеобщей мобилизации в России. Он назвал эти слухи неправдой и чушью, подчеркнув, что не стоит прислушиваться к подобного рода сообщениям. Официальный представитель Кремля тогда добавил, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет.

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин также не увидел оснований для всеобщей мобилизации. По мнению депутата, данная информация возникает «со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения».

Первый замглавы комитета Госдумы по обороне Андрей Красов отверг подобные слухи, назвав их «провокацией темных сил».

Специальная операция по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной целью защиту жителей республик Донбасса.

Депутаты хотят принять участие в спецоперации на Украине

Володин заявил, что в Госдуме есть депутаты, которые хотели бы принять участие в спецоперации на Украине, они обратились с просьбой отправить их в действующие части в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

Спикер Госдумы напомнил, что вместе с добровольцами Чеченской Республики на Украину отправился Адам Делимханов.

Но есть те, кто является профессиональными военными, избранными в Государственную Думу, кто считает правильным, чтобы их отправили для участия в специальной военной операции Вячеслав Володин спикер Госдумы

Володин также заявил, что вопрос об отправке депутатов на Украину непростой, соответствующие решения будут приняты в случае запроса от Министерства обороны.

В настоящее время парламентариям следует работать в столице и регионах, делать это с большой ответственностью и приносить пользу эффективными решениями и диалогом с людьми, подчеркнул председатель Госдумы.

В марте глава Чечни Рамзан Кадыров доложил о прибытии его соратника Адама Делимханова в зону проведения российской спецоперации на Украине. По его словам, депутат Госдумы не стал «отсиживаться в стороне» и сейчас находится в районе спецоперации.

26 апреля президент Владимир Путин присвоил Делимханову звание Героя России «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины».

