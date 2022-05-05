В Госдуме ответили на планы объявить всеобщую мобилизацию

Депутат Госдумы Швыткин заявил, что оснований для всеобщей мобилизации в России нет

Зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал слухами информацию о планах объявить всеобщую мобилизацию в России. Депутат заверил, что никаких оснований для этого нет и не будет, передает «Интерфакс» в четверг, 5 мая.

По мнению депутата, данная информация возникает «со ссылкой на иностранные источники с целью посеять некоторую неразбериху, панические настроения среди населения».

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опровергнул данные о планах объявить мобилизацию 9 мая. Пресс-секретарь президента России счел чушью появившиеся в западных СМИ прогнозы о мобилизации.

Кроме того, он подчеркнул, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет.