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Из жизни
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09:06, 4 августа 2026Из жизни

Тысячи таинственных существ захватили пляжи одной страны

В Великобритании на пляжи вынесло тысячи парусниц
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Wikipedia

На пляжи графства Камбрия, Великобритания, вынесло тысячи синих существ, похожих на медуз. Об этом пишет «Би-би-си».

Местная жительница Луиза Николсон рассказала, что сначала приняла таинственных существ за водоросли и чуть не взяла одного из них в руки. «Они совершенно прекрасны, размером всего около пяти сантиметров», — добавила она. Оказалось, что берег, на котором гуляла Николсон, захватили парусницы, или велеллы (Velella).

Velella — это колониальное морское существо, близкий родственник медуз и полипов. В отличие от большинства полипов, которые живут, прикрепившись ко дну, велелла дрейфует по поверхности воды с помощью треугольного паруса сине-фиолетового цвета. Питается она планктоном, ловя его свисающими в воду щупальцами, а для размножения отпочковывает крошечных медуз, которые дают начало новым парусницам.

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Внешне велела похожа на смертельно опасных португальских корабликов, однако ее яд для человека почти безвреден. Несмотря на это, морские биологи советуют к ним не прикасаться.

Ранее сообщалось, что на побережье Техаса, США, из-за резкого похолодания вынесло множество осьминогов. Все они отличались белым цветом.

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