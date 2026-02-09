Реклама

16:49, 9 февраля 2026Из жизни

На берег вынесло осьминогов-одеял

В США на пляже нашли мертвых осьминогов-одеял
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Center for Sportfish Science & Conservation

На побережье Техаса, США, из-за резкого похолодания вынесло множество осьминогов. Об этом пишет Chron.

Осьминоги — привычные обитатели вод Техаса, однако их редко можно найти на пляжах. Они оказываются на мелководье только во время холодов. Низкие температуры ослабляют осьминогов: животные становятся неспособны бороться с волнами и течениями, и те прибивают их к берегу.

Примечательно, что в этот раз на побережье нашли не только обыкновенных осьминогов, но и осьминогов-одеял (Tremoctopus). Этот вид встречается редко. По словам сотрудника Университета Техаса Джейса Таннелла, большинство осьминогов на пляжах уже мертвы.

Мужчина также обратил внимание на то, что осьминоги на берегу отличаются белым светом. При жизни они управляют миллионами цветовых клеток — хроматофоров — с помощью мышц. После смерти их нервная система отключается, мышцы расслабляются, и все пигментные клетки сжимаются до минимального размера. В результате становится видна естественная бледная окраска кожи осьминога.

Tremoctopus, или осьминог-одеяло, получил свое название из-за длинной тонкой перепонки-мембраны, которая соединяет его щупальца. В случае опасности он расправляет эту мембрану, превращаясь в гигантский «плащ» или «одеяло», чтобы казаться крупнее и отпугнуть хищника. Такую мембрану имеют только самки, самцы отличаются меньшими размерами и для защиты используют ядовитые щупальца.

Ранее сообщалось, что на пляжах Мельбурна, Австралия, началось цветение медуз Cyanea annaskala, которых часто называют львиными гривами. Их нашествие связывают с повышенной температурой воды.

