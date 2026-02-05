Реклама

Из жизни
16:54, 5 февраля 2026

Тысячи «львиных грив» вынесло на пляж

В Австралии тысячи медуз заполонили пляжи
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Minakryn Ruslan / Shutterstock / Fotodom

На пляжах Мельбурна, Австралия, началось цветение медуз Cyanea annaskala, которых часто называют львиными гривами. Об этом пишет The Guardian.

Тысячи медуз Cyanea annaskala внезапно заполонили мелководье, и волны вынесли большинство из них на берег. Такое бывает нечасто: последний раз цветение Cyanea annaskala наблюдалось около четырех лет назад. Нашествие медуз связывают с повышенной температурой воды.

Местные власти призвали посетителей мельбурнских пляжей быть осторожными. Они отметили, что не стоит купаться в воде, если в ней видны медузы, а также не советуют ходить по песку босиком, так как ожог «львиной гривы» болезненный. Кроме того, он может вызвать аллергическую реакцию.

Cyanea annaskala — это вид крупных медуз, которые встречаются только на юго-восточном побережье Австралии. Эти медузы отличаются куполом с восемью долями, достигающим метра в диаметре, и характерными длинными пурпурными щупальцами. Из-за них Cyanea annaskala и прозвали львиными гривами.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас десять редких медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами выбросило на пляж. Несмотря на устрашающий вид, для человека эти медузы неопасны.

