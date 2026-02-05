Тысячи «львиных грив» вынесло на пляж

В Австралии тысячи медуз заполонили пляжи

На пляжах Мельбурна, Австралия, началось цветение медуз Cyanea annaskala, которых часто называют львиными гривами. Об этом пишет The Guardian.

Тысячи медуз Cyanea annaskala внезапно заполонили мелководье, и волны вынесли большинство из них на берег. Такое бывает нечасто: последний раз цветение Cyanea annaskala наблюдалось около четырех лет назад. Нашествие медуз связывают с повышенной температурой воды.

Местные власти призвали посетителей мельбурнских пляжей быть осторожными. Они отметили, что не стоит купаться в воде, если в ней видны медузы, а также не советуют ходить по песку босиком, так как ожог «львиной гривы» болезненный. Кроме того, он может вызвать аллергическую реакцию.

Cyanea annaskala — это вид крупных медуз, которые встречаются только на юго-восточном побережье Австралии. Эти медузы отличаются куполом с восемью долями, достигающим метра в диаметре, и характерными длинными пурпурными щупальцами. Из-за них Cyanea annaskala и прозвали львиными гривами.

Ранее сообщалось, что в американском штате Техас десять редких медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами выбросило на пляж. Несмотря на устрашающий вид, для человека эти медузы неопасны.