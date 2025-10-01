Десять медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами напугали посетителей пляжа

NYPost: Медузы-каннибалы с 20-метровыми щупальцами напугали жителей США

В американском штате Техас десять редких медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами вынесло на пляж. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Крупные желеобразные существа розоватого цвета напугали посетителей нескольких пляжей штата. Их обнаружили на 16-километровом отрезке побережья. Ученые быстро установили, что на берег вынесло представителей вида drymonema larsoni, которых также называют розовыми злодейками.

Этот вид был описан учеными только в 2011 году, хотя их замечали еще в начале XX века. Как рассказал Джейс Таннелл из Исследовательского института Харта, щупальца таких медуз могут достигать 21 метра в длину, а вес составлять до 22 килограммов.

В конце лета и начале осени розовые злодейки приплывают к техасскому побережью Мексиканского залива, где охотятся на ушастых медуз, относящихся к одному с ними классу сцифоидных. Однако если их там по каким-то причинам не оказывается, то drymonema larsoni могут погибнуть и оказаться на берегу.

Несмотря устрашающий вид и репутацию каннибалов, для человека эти медузы безопасны. Прикосновение к ним может причинить лишь незначительные болевые ощущения.

