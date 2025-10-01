Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
12:21, 1 октября 2025Из жизни

Десять медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами напугали посетителей пляжа

NYPost: Медузы-каннибалы с 20-метровыми щупальцами напугали жителей США
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Harte Research Institute

В американском штате Техас десять редких медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами вынесло на пляж. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Крупные желеобразные существа розоватого цвета напугали посетителей нескольких пляжей штата. Их обнаружили на 16-километровом отрезке побережья. Ученые быстро установили, что на берег вынесло представителей вида drymonema larsoni, которых также называют розовыми злодейками.

Этот вид был описан учеными только в 2011 году, хотя их замечали еще в начале XX века. Как рассказал Джейс Таннелл из Исследовательского института Харта, щупальца таких медуз могут достигать 21 метра в длину, а вес составлять до 22 килограммов.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

В конце лета и начале осени розовые злодейки приплывают к техасскому побережью Мексиканского залива, где охотятся на ушастых медуз, относящихся к одному с ними классу сцифоидных. Однако если их там по каким-то причинам не оказывается, то drymonema larsoni могут погибнуть и оказаться на берегу.

Несмотря устрашающий вид и репутацию каннибалов, для человека эти медузы безопасны. Прикосновение к ним может причинить лишь незначительные болевые ощущения.

Ранее сообщалось, что на побережье Великобритании обнаружили огромное морское существо. Ученые не смогли сразу определить вид, к которому принадлежало животное.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе заявили, что Украина не сможет использовать ракеты Tomahawk против России. С чем это связано?

    Сын находящейся под домашним арестом блогерши Лерчек попал в больницу

    В России потребовали запретить рэпера Macan

    Партия Санду начала терять депутатов после выборов

    Тренер по фигурному катанию сравнила детей в России и Китае

    Военкор раскрыл цель ночных ударов по Харькову

    Появились кадры задержания причастных к подготовке массовых расправ над россиянами

    Десять медуз-каннибалов с 20-метровыми щупальцами напугали посетителей пляжа

    Профсоюз «АвтоВАЗа» опроверг сообщения об увольнениях

    Минпромторг опубликовал список пригодных для такси машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости