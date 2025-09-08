Гигантское существо таинственного происхождения вынесло на пляж

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа нашла на берегу гигантское морского существо. Об этом пишет Daily Mail.
Неизвестную тушу вынесло на пляж в ночь со второго на третье сентября. Предположительно она принадлежит киту.
Материалы по теме:
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Почему существо оказалось на берегу, пока остается тайной. По словам морских биологов, причины могут варьироваться от болезней и недоедания до загрязненности океана пластиком. Они проведут экспертизу, чтобы выяснить происхождение туши.
Ранее сообщалось, что в США, на берегу залива Сан-Франциско, нашли шесть туш китов за одну неделю. Эксперты отметили ненормальность происходящего, в том числе истощенность животных.