Гигантское существо таинственного происхождения вынесло на пляж

В Великобритании на пляж вынесло гигантскую тушу неизвестного существа

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа нашла на берегу гигантское морского существо. Об этом пишет Daily Mail.

Неизвестную тушу вынесло на пляж в ночь со второго на третье сентября. Предположительно она принадлежит киту.

Почему существо оказалось на берегу, пока остается тайной. По словам морских биологов, причины могут варьироваться от болезней и недоедания до загрязненности океана пластиком. Они проведут экспертизу, чтобы выяснить происхождение туши.

Ранее сообщалось, что в США, на берегу залива Сан-Франциско, нашли шесть туш китов за одну неделю. Эксперты отметили ненормальность происходящего, в том числе истощенность животных.