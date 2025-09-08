Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:31, 8 сентября 2025Из жизни

Гигантское существо таинственного происхождения вынесло на пляж

В Великобритании на пляж вынесло гигантскую тушу неизвестного существа
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Tony Martin Long / Shutterstock / Fotodom

В деревне Пембри, Великобритания, посетительница пляжа нашла на берегу гигантское морского существо. Об этом пишет Daily Mail.

Неизвестную тушу вынесло на пляж в ночь со второго на третье сентября. Предположительно она принадлежит киту.

Материалы по теме:
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

Почему существо оказалось на берегу, пока остается тайной. По словам морских биологов, причины могут варьироваться от болезней и недоедания до загрязненности океана пластиком. Они проведут экспертизу, чтобы выяснить происхождение туши.

Ранее сообщалось, что в США, на берегу залива Сан-Франциско, нашли шесть туш китов за одну неделю. Эксперты отметили ненормальность происходящего, в том числе истощенность животных.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава ДНР раскрыл подробности атаки ВСУ на донецкий парк

    Гигантское существо таинственного происхождения вынесло на пляж

    Зеленский назвал победой для Украины сохранения хотя бы каких-то территорий

    Над российским регионом сбили украинский беспилотник

    Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях при формировании тарифов ЖКХ

    В Китае разработали «мини-снаряд» для советского пулемета

    В Турции рассказали о попытке Ермака и Сырского дать взятку Линдси Грэму

    Названы требуемые компаниями от фрилансеров навыки

    В Санкт-Петербурге теплоход врезался в мост

    ХАМАС согласилось сесть за стол переговоров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости