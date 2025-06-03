Шесть китов за одну неделю вынесло на берег по неизвестной причине

На берег залива Сан-Франциско за неделю вынесло шесть мертвых китов

В США, на берегу залива Сан-Франциско, нашли шесть туш китов за одну неделю. Об этом пишет ABC News.

С 21 по 28 мая на пляжи залива вынесло шесть серых китов. Калифорнийская академия наук и Центр морских млекопитающих отметили, что пока причина случившегося неизвестна. По словам представителей организаций, для прояснения ситуации нужно вскрытие, однако его сложно провести: одни туши находятся в труднодоступных местах, а другие слишком сильно разложились.

Специалисты рассказали, что им удалось забрать на изучение только одну тушу неполовозрелого самца. Ее еще исследуют. Пока сотрудники Калифорнийской академии наук и Центра морских млекопитающих лишь отметили ненормальность происходящего, в том числе истощенность китов, приближающихся к берегу.

В общей сложности за 2025 год в заливе Сан-Франциско нашли 15 китов — 14 серых и одного малого полосатика. Известно, что трех из них не стало из-за столкновения с судами.

Ранее сообщалось, что в Испании на популярный пляж острова Тенерифе вынесло тушу кашалота. Это четвертый кит за месяц, которого вынесло на Канарские острова.

