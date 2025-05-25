Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:34, 25 мая 2025Из жизни

На популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота и сняли ее на видео

В Испании на пляж вынесло тушу кашалота
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Испании на популярный пляж острова Тенерифе вынесло тушу кашалота. Об этом пишет Jam Press.

Морское животное нашел британец, живущий в доме у океана. 51-летний мужчина рассказал, что заметил кашалота, когда подошел к окну с чашкой кофе в руках. «Не каждый день находишь кита, выброшенного из воды на твой порог», — отметил он.

Материалы по теме:
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
Невероятные приключения Джоджо.Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
Таинственная субстанция.«Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021

Тушу животного вывезли с туристического пляжа с помощью автокрана. Это сняли на видео. Ее сожгут. Предполагается, что кашалот столкнулся с судном. Это четвертый кит за месяц, которого вынесло на Канарские острова.

Ранее сообщалось, что самка кита по кличке Кэлвин, которую считали погибшей три года назад, появилась у берегов штата Массачусетс. Ученые думали, что она попала в смертельную ловушку из рыболовных снастей или мусора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет Путина попал в эпицентр атаки ВСУ в Курской области. Как российские бойцы защищали борт президента?

    Искусственный интеллект обошел людей в умении ставить диагнозы

    В Европе призвали изолировать Россию

    Раскрыт уровень осведомленности Путина о ходе СВО

    «Спартак» продлил контракт с главным тренером

    На популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота и сняли ее на видео

    Захарова прокомментировала осквернение флага России в Грузии

    Размещающий свои треки на российских площадках певец из Грузии осквернил российский флаг

    Российский водитель сбил женщину с дочкой на пешеходном переходе

    В Москве объявили оранжевый уровень опасности из-за сильной жары

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости