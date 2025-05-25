На популярном туристическом пляже нашли тушу кашалота и сняли ее на видео

В Испании на пляж вынесло тушу кашалота

В Испании на популярный пляж острова Тенерифе вынесло тушу кашалота. Об этом пишет Jam Press.

Морское животное нашел британец, живущий в доме у океана. 51-летний мужчина рассказал, что заметил кашалота, когда подошел к окну с чашкой кофе в руках. «Не каждый день находишь кита, выброшенного из воды на твой порог», — отметил он.

Тушу животного вывезли с туристического пляжа с помощью автокрана. Это сняли на видео. Ее сожгут. Предполагается, что кашалот столкнулся с судном. Это четвертый кит за месяц, которого вынесло на Канарские острова.

Ранее сообщалось, что самка кита по кличке Кэлвин, которую считали погибшей три года назад, появилась у берегов штата Массачусетс. Ученые думали, что она попала в смертельную ловушку из рыболовных снастей или мусора.

