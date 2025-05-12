Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:55, 12 мая 2025Из жизни

Кит «ожил» спустя три года после попадания в смертельную ловушку

Кит, считавшийся мертвым, появился у берегов США
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: New England Aquarium / National Oceanic and Atmospheric Administration

Самка кита по кличке Кэлвин, которую считали погибшей три года назад, появилась у берегов штата Массачусетс, США. Об этом пишет People.

Последний раз северного гладкого кита Кэлвин видели со свежими ранами, которые обычно остаются на морских животных, запутавшихся в рыболовных снастях или мусоре. По словам сотрудников океанариума New England Aquarium, после попадания в такую смертельную ловушку киты обычно не выживают.

Ученые считали, что Кэлвин постигла та же участь, пока она внезапно не «ожила». В конце апреля ее увидели в стае из 60 китов во время съемки с воздуха.

Материалы по теме:
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня» В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
«Я не робкого десятка, но это пугало даже меня»В 2020-м разбушевался не только коронавирус, но и звери. Против людей восстали даже самые безобидные
7 января 2021
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть:правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022

За Кэлвин следили с 1992 года, когда она осиротела: ее матери не стало после столкновения с большим судном. За эти годы Кэлвин родила четыре раза и восемь раз попадала в рыболовные снасти.

Северные гладкие киты находятся на грани исчезновения. Сейчас на планете осталось около 370 редких особей. Только 70 из них являются самками репродуктивного возраста. Предполагается, что популяция самок сокращается быстрее, чем популяция самцов, поскольку самки становятся более уязвимыми после рождения детенышей.

Ранее сообщалось, что на южном побережье Западной Австралии стая из более чем 60 косаток растерзала синего кита-пигмея. В течение примерно полутора часов эти агрессивные млекопитающие преследовали жертву, истощая ее, прежде чем загнать в подводный каньон Бремер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил Эрдогану о готовности к прямым переговорам с Путиным

    Популярная телеведущая рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

    Названы самые привлекательные мужчины для женщин

    Экс-министр Подмосковья ответил на обвинения в нападении на бывшую девушку

    Трех лидеров стран Европы назвали клоунами

    Высокопоставленного железнодорожника осудили за махинации в российском регионе

    Чеченские города переименуют

    Алиев не приехал на Парад Победы в Москву. Из-за чего произошло охлаждение отношений России и Азербайджана?

    В России оценили американский «недотанк»

    Раскрыт призыв Эрдогана к Зеленскому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости