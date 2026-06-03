Перечислены основные трудности российского бизнеса

Глава ТПП Катырин: Чувствительный фактор для российского бизнеса — стоимость денег

Самый чувствительный фактор для российского бизнеса сейчас — стоимость денег. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) «Ленте.ру» рассказал глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

Нынешний уровень ключевой ставки ЦБ, которая на начало июня составляет 14,5 процента годовых, он назвал очень высоким. «Для многих предприятий нормальная инвестиционная модель начинает сходиться при ставке ближе к однозначным значениям, особенно если речь идет о производстве и проектах с горизонтом окупаемости 5-7 лет», — прокомментировал глава ТПП.

Кроме того, Катырин обратил внимание на рост издержек. «В отдельных отраслях уже говорят не о росте прибыли, а о сохранении маржи», — отметил он. Существует и кадровое ограничение. Сейчас безработица держится на около исторических минимумах. «Для предпринимателя это дефицит работников и рост фонда оплаты труда», — пояснил он. Глава ТПП пояснил, что крупный бизнес имеет больше возможностей удерживать работников зарплатами и социальными пакетами, у малого бизнеса таких возможностей меньше.

Он подчеркнул, что малый и средний бизнес остается огромной частью экономики. В едином реестре, который ведет Федеральная налоговая служба (ФНС), насчитывается почти 7 миллионов субъектов. И любые изменения в налогах, кредитах, проверках, отчетности или доступе к инфраструктуре сразу затрагивают миллионы людей. «Поэтому главный запрос бизнеса — предсказуемость правил хотя бы на несколько лет вперед».

Катырин упомянул еще один фактор, важный для работы компаний. Речь идет о цифровой устойчивости. «Для многих компаний мобильный интернет, платежи, онлайн-кассы, маркировка, электронный документооборот, маркетплейсы, навигация, мессенджеры и CRM уже стали частью операционного контура», — заметил он. И указал, что любые сбои в инфраструктуре быстро превращаются в прямые потери выручки. Особенно ощутимо это оказывается для розницы, общепита, доставки, фитнеса, аптек и сервисных компаний.