Россиянка использовала уязвимость маркетплейса и похитила миллионы

Жительница Сахалина использовала уязвимость маркетплейса и похитила 8,4 млн рублей

Полиция Южно-Сахалинска задержала 33-летнюю жительницу, которая провернула хитрую схему с электронным кошельком на маркетплейсе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По версии следствия, женщина использовала схему обхода платежной системы маркетплейса, которую нашла в интернете, и сымитировала пополнение своего электронного кошелька без реального перевода денег. Полученные средства она вывела на карты и потратила. Таким образом с 27 июля по 3 августа 2023 года злоумышленница похитила у площадки 8,4 миллиона рублей. В отношении нее возбуждено дело о мошенничестве.

Сейчас фигурантка находится под подпиской о невыезде. Ранее она уже была судима.

Ранее Московский суд обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей женщине, чей полуторагодовалый ребенок совершил случайный заказ 102 товаров.