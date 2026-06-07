Суд обязал маркетплейс вернуть деньги за совершенный ребенком случайный заказ 102 товаров

Маркетплейс обязали вернуть 139 тысяч рублей за случайно заказанные ребенком товары

Московский суд обязал маркетплейс вернуть 139 тысяч рублей женщине, чей полуторагодовалый ребенок совершил случайный заказ 102 товаров. Информацию публикует РИА Новости.

Известно, что женщина пыталась отменить заказ, однако ей отказали, поскольку товар сразу был передан на комплектацию и отправку. После окончания срока хранения вещей маркетплейс списал с карты россиянки деньги, установив отрицательный баланс в личном кабинете.

В результате спор затянулся на несколько лет. Спустя годы судебных тяжб суд признал незаконным отказ в отмене ошибочного заказа до момента доставки товара в пункт выдачи. Платформу обязали вернуть покупательнице потраченные средства, компенсировать моральный вред, а также выплатить штраф и нотариальные расходы.

В мае маркетплейс оштрафовали на сотни миллионов евро. Речь шла о платформе Temu, которая предлагала потребителям контрафактную, опасную или токсичную продукцию.