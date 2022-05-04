В Кремле опровергли планы объявить всеобщую мобилизацию 9 мая

Пресс-секретарь Путина Песков опроверг данные о планах объявить мобилизацию 9 мая

Сообщения о том, что российские власти 9 мая планируют объявить в стране всеобщую мобилизацию, которые ранее появились в ряде СМИ, не соответствуют действительности. С их опровержением в среду, 4 мая, выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

«Это неправда, это чушь», — сказал пресс-секретарь российского президента. По его словам, прислушиваться к подобной информации не стоит.

Песков также подчеркнул, что никакой вероятности того, что Россия официально объявит Украине войну 9 мая, нет.

Ранее некоторые западные СМИ, в том числе CNN, сообщили, что российские власти в ближайшее время готовятся официально объявить войну Киеву, чтобы начать всеобщую мобилизацию в стране и нарастить темпы спецоперации на территории Украины. По словам опрошенных экспертов, на которые ссылались издания, произойти это может уже 9 мая, когда в России будет праздноваться День Победы.