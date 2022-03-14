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Кадыров рассказал о прибытии депутата Госдумы в район спецоперации на Украине

Кадыров заявил, что депутат Делимханов прибыл в зону проведения спецоперации на Украине
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что депутат Государственной Думы Адам Делимханов прибыл в зону проведения российской спецоперации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Делимханов не стал «отсиживаться в стороне» и сейчас находится в районе спецоперации. Кадыров также отметил, что Делимханов решил лично пожелать чеченским бойцам удачи в их миссии.

Ранее Кадыров заявил, что подразделения чеченских военных находятся недалеко от Киева. Он также пригрозил «постучать в двери» советнику главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексею Арестовичу.

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Марина Совина
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