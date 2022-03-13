Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров заявил о приближении чеченских военных к Киеву

Кадыров сообщил, что чеченские военные находятся в непосредственной близости от Киева

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченских военных находятся недалеко от Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров опроверг слухи об отступлении российских военных и сообщил, что они находятся «в непосредственной близости от столицы Украины». «Приказ все еще в силе — действовать до полного уничтожения нациков!» — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о бегстве украинских военных при виде чеченских бойцов. По его словам, бойцы российской армии обеспечивают местных жителей «долгожданной защитой». Глава Чечни выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от «расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

Телеканал RT сообщает, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону российской спецоперации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении иностранных наемников на Украине
«Газпром» забронировал трубопровод «Ямал — Европа» для транзита
В России предсказали рост угонов автомобилей
Багамы присоединились к санкциям против России
США посчитали обстрел Эрбиля не направленным против них
Волков прибыл в Лондон на турнир UFC после опасений о срыве боя
США и Китай проведут переговоры по ситуации на Украине
Россиянам назвали самые безопасные мессенджеры
Россия будет платить по госдолгу рублями до разморозки золотовалютных резервов
Бастрыкин поручил установить обстоятельства массового убийства в ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.