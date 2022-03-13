Кадыров заявил о приближении чеченских военных к Киеву

Кадыров сообщил, что чеченские военные находятся в непосредственной близости от Киева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что подразделения чеченских военных находятся недалеко от Киева. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров опроверг слухи об отступлении российских военных и сообщил, что они находятся «в непосредственной близости от столицы Украины». «Приказ все еще в силе — действовать до полного уничтожения нациков!» — заявил глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил о бегстве украинских военных при виде чеченских бойцов. По его словам, бойцы российской армии обеспечивают местных жителей «долгожданной защитой». Глава Чечни выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от «расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

Телеканал RT сообщает, что глава Чечни, предположительно, лично прибыл в зону российской спецоперации на Украине.