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Кадыров заявил о бегстве украинских военных при виде чеченских бойцов

Глава Чечни Кадыров заявил о бегстве бойцов ВСУ и нацбатальонов

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о продвижении чеченских спецподразделений вглубь Украины в рамках спецоперации. О ходе действий Кадыров рассказал в своем Telegram-канале.

По его словам, бойцы российской армии обеспечивают местных жителей «долгожданной защитой». Глава Чечни выразил уверенность, что скоро Россия избавит Украину от «расплодившейся нечисти, именуемой неонацизмом».

«Вооруженные силы Украины и "хваленые" нацбатальоны при виде наших бойцов спешно покидают свои огневые позиции, оставляя за собой крупнокалиберные боевые орудия, боеприпасы и технику», — заявил Кадыров.

Ранее Кадыров опроверг данные о гибели чеченского офицера, которые распространили украинские националисты. Речь идет о командире ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзоре Бисаеве. Глава Чечни уточнил, что офицер жив, он передал привет всем россиянам. Украинские националисты, добавил Кадыров, «ничего не могут поделать с нашими бойцами на поле боя», поэтому начинают звонить их семьям.

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Варвара Кошечкина
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