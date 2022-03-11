Кадыров развеял «подлый миф» о гибели чеченского офицера на Украине

Глава Чечни Кадыров опроверг данные о гибели чеченского офицера на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг данные о гибели чеченского офицера, которые распространили украинские националисты. Об этом он написал в Telegram.

«Развеем еще один подлый миф, распространяемый бандеровцами и чеченоговорящими шайтанами о, якобы, очередной гибели чеченского офицера», — написал Кадыров.

Речь идет о командире ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзоре Бисаеве. Глава Чечни уточнил, что офицер жив, он передал привет всем россиянам. Украинские националисты, добавил Кадыров, «ничего не могут поделать с нашими бойцами на поле боя», поэтому начинают звонить их семьям.

Ранее глава Чеченской Республики рассказал об используемых украинскими националистами методах психологического воздействия. Он заявил, что боевики находят в открытых базах телефоны родственников офицеров и звонят им, сообщая о смерти родных. Отмечается, что дозвониться до находящихся на Украине бойцов невозможно, так как на задании им запрещено использовать мобильную связь.

