Кадыров рассказал о телефонных звонках неонацистов близким военнослужащих

Кадыров рассказал об методах психологического воздействия украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об используемых украинскими националистами методах психологического воздействия. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, неонацисты «настолько ослабли морально и физически, что принялись за самые мерзкие и низкие "фашистские" методы». В частности, боевики находят в открытых базах телефоны родственников военнослужащих и звонят им, сообщая о смерти родных. При этом дозвониться до находящихся на Украине бойцов невозможно, поскольку на задании им запрещено использовать мобильную связь.

«Вот такой он, боевой дух нациков и шайтанов, которые разговаривают по телефону на чеченском языке. Ответьте только на один вопрос: вы действительно считаете себя после этого мужчинами?», — написал он.

10 марта Кадыров предсказал судьбу украинских националистов. По его словам, чеченские бойцы из ОМОН «Ахмат-Грозный», задействованного в спецоперации на Украине, часто слышат от мирных жителей о преступной деятельности нацбатальонов Украины и о том, как националисты используют граждан в качестве живого щита. «Несомненно, каждый из них понесет наказание. Наши ребята уверенно идут вперед. Один за другим освобождаются населенные пункты, и вскоре националисты будут загнаны в угол, где их определенно ждет бесславный конец», — предрек он.

Ранее глава Чечни рассказал, что мечтает лично поехать в Киев, чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации Украины. До этого Кадыров отчитался, что чеченские бойцы на Украине практически не встречают ожесточенного сопротивления и проводят зачистку согласно графику.