Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине

Спецподразделения Росгвардии России по Чечне продвинулись глубже внутрь Украины. Об этом в своем Telegram заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев сообщил, что спецназовцы «не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев». «Зачистка территории от преступных элементов идет согласно план-графику», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе. «У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — заявил он.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.