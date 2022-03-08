Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине

Глава Чечни Кадыров заявил об отсутствии сопротивления чеченскому спецназу на Украине

Спецподразделения Росгвардии России по Чечне продвинулись глубже внутрь Украины. Об этом в своем Telegram заявил глава республики Рамзан Кадыров.

По его словам, командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев сообщил, что спецназовцы «не встречают ожесточенного сопротивления бандеровцев». «Зачистка территории от преступных элементов идет согласно план-графику», — добавил Кадыров.

Ранее Кадыров заявил, что чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе. «У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — заявил он.

Россия начала военную спецоперацию по защите Донбасса 24 февраля. В ходе нее Москва «будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», заявил президент России Владимир Путин.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»
Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря
Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине
Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров
My Chemical Romance отменили предстоящие выступления в России и на Украине
Украина выразила заинтересованность в работе гуманитарных коридоров
IBM приостановила деятельность в России
США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Сoinbase заблокировал более 25 тысяч кошельков россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.