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Кадыров описал действия чеченских силовиков на Украине фразой «у нас джихад»

Глава Чечни Кадыров пообещал покарать убийц мирных людей в Донбассе
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Чеченский спецназ покарает всех, кто убивал мирных людей в Донбассе и Одессе. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, обратившийся в своем Telegram-канале к украинским военным и «шайтанам из националистических батальонов».

«У нас есть адреса всех шайтанов и их семей. Нацики это знают. Поэтому они, как шакалы, прячутся за спинами военных — тех, кто давал присягу народу Украины», — заявил Кадыров.

Глава Чечни призвал украинских военных разобраться с «шакалами» самим или оставить их чеченскому спецназу. По словам Кадырова, скоро все закончится, и российский и украинский народы будут жить в дружбе, как раньше. «Не мешайте нам. Мы не остановимся. У нас приказ, у нас джихад!!!» — заключил он.

Ранее Кадыров попросил у президента России Владимира Путина дать приказ бойцам, чтобы те взяли Харьков, Киев и другие украинские города. Он назвал ситуацию на Украине угрозой для России, отметив, что переговоры для достижения мирного решения конфликта — это хорошо, однако в настоящее время из-за военных действий умирают «наши братья, наши близкие и друзья», на что мало кто обращает должное внимание.

В Кремле в ответ заявили, что Путин получает разные предложения насчет ведения спецоперации на Украине и лично принимает решения, к каким средствам прибегать.

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Варвара Кошечкина
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