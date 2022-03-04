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Кремль прокомментировал просьбу Кадырова дать приказ на взятие Киева и Харькова

Песков о просьбе Кадырова: Путин сам принимает решения о ходе спецоперации на Украине

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин получает разные предложения насчет ведения спецоперации на Украине и лично принимает решения, к каким средствам прибегать, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС. Так Песков прокомментировал просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова дать приказ на быстрое взятие Киева и Харькова.

«Это не моя компетенция — комментировать вопросы военного искусства. Верховный главнокомандующий получает информацию, в том числе и о таких предложениях. И именно верховный главнокомандующий принимает решения о том, как, какими средствами выполнять стоящие задачи в ходе этой операции», — сказал представитель Кремля.

Ранее глава Чеченской Республики попросил Путина дать приказ бойцам, чтобы те взяли Харьков, Киев и другие украинские города. Кадыров назвал ситуацию на Украине угрозой для России. Он заявил, что больше не может смотреть на то, как погибают люди.

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3 марта глава Чечни обратился к российскому лидеру с просьбой не останавливать спецоперацию на Украине. По его словам, Вооруженные силы Российской Федерации достигли «отличных результатов» в выполнении боевых задач.

24 февраля Путин обратился к нации и объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Он сослался на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Алина Гончарова
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