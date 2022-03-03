Кадыров попросил Путина не останавливать спецоперацию на Украине

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не останавливать спецоперацию на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его Telegram-канал.

Кадыров добавил, что аналогичного мнения придерживаются находящиеся там добровольцы и просят передать их позицию главе государства. По его словам, вооруженные силы Российской Федерации достигли «отличных результатов» в выполнении боевых задач.

«Главное сейчас — двигаться дальше к поставленной цели. Просим Верховного Главнокомандующего Владимира Путина не останавливать спецоперацию», — подчеркнул глава Чечни.

Кадыров также заявил, что переговоры не несут существенной пользы для России и используются Украиной для того, чтобы потянуть время и не соглашаться с требованиями Москвы.

Глава Чеченской Республики выразил уверенность, что «враждебные действия» европейских стран убивают их экономику, и призвал «одуматься, пока еще есть шанс».

Ранее Кадыров сообщил, что чеченский спецназ под руководством командира Хусейна Межидова захватил крупнейшую на Украине военную базу. До этого стало известно, что глава Чечни объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. Он пояснил, что такие же добровольцы, имеющие финансовые возможности, изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира.

