Кадыров объявил награду за головы командиров украинских националистов

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Объявляется награда за головы командиров украинских националистов: бандеровцев, "Азова", дудаевского батальона шайтанов», — заявил Кадыров и отметил, что говорит это не как чиновник, а как доброволец «от имени патриотов России». Глава Чечни пояснил, что такие же добровольцы, имеющие финансовые возможности, изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира.

Руководитель региона также обратился к руководству Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Службы безопасности Украины (СБУ). «Вы более образованные и грамотные люди, должны были разобраться в ситуации и встать бок о бок с российскими подразделениями, чтобы вышвырнуть нацистскую шакалью нечисть с территории Украины», — заявил Кадыров и призвал не бояться нацистов.

По мнению главы Чечни, президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо «одуматься и понять, что его не спасут никакие бункеры». «Выход из ситуации один — полное выполнение условий российской стороны», — заключил Кадыров.