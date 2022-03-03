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Кадыров заявил о захвате чеченским спецназом крупнейшей военной базы Украины

Глава Чечни Кадыров заявил о взятии чеченским спецназом крупной военной базы на Украине

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Чеченский спецназ под руководством командира Хусейна Межидова захватил крупнейшую на Украине военную базу. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Чеченские спецназовцы под руководством командира Хусейна Межидова продолжают развивать успехи в наступающих действиях против бандеровцев. При одном появлении наших бойцов нацисты целыми полками бросаются наутек, если успевают, конечно», — заявил Кадыров.

По его словам, Межидов доложил о разгроме батальона националистов и захвате крупнейшей на Украине военной базы. «В расположенных на ее территории складах обнаружено не только огромное количество оружия, боеприпасов, амуниции, но также и современная бронетехника: семь танков, 12 БТРов, ТИГРы, артиллерийские установки. Такие вот трофеи достались российским бойцам», — заявил Кадыров.

Ранее сообщалось, что глава Чечни объявил награду в размере 500 тысяч долларов за головы командиров украинских националистов. Он пояснил, что такие же добровольцы, имеющие финансовые возможности, изъявили желание выплатить по 500 тысяч долларов за голову каждого командира.

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Варвара Кошечкина
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