Кадыров попросил Путина дать приказ о взятии Харькова и Киева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале попросил президента России Владимира Путина дать приказ бойцам, чтобы те взяли Харьков, Киев и другие украинские города.

«Дайте приказ нашим бойцам, чтобы они захватили Харьков, Киев и все остальные города, быстро, четко, качественно. Товарищ президент, товарищ верховный главнокомандующий, я готов жизнь за вас отдать. Но я не могу смотреть, как погибают мои и наши бойцы, министерства обороны, Национальной гвардии и других структур. Я вас очень прошу, чтобы вы закрыли на все глаза и дали закончить за день-два то, что творится там», — заявил Кадыров.

Глава Чечни, говоря о ситуации на Украине, назвал ее угрозой для России, отметив, что переговоры для достижения мирного решения конфликта — это хорошо, однако в настоящее время из-за военных действий умирают «наши братья, наши близкие и друзья», на что мало кто обращает должное внимание.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов заявил, что Запад готовил Украину к масштабной провокации против России. По его словам, прямая угроза безопасности России вышла на качественно новый уровень.