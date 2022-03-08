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Кадыров рассказал о заветной мечте принять участие в операции на Украине

Кадыров рассказал, что мечтает поехать в Киев и лично принять участие в спецоперации

Фото: Пресс-служба главы Чеченской Республики / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что мечтает лично поехать в Киев, чтобы принять участие в спецоперации по демилитаризации Украины. Соответствующее видео опубликовано в Telegam-канале советника Кадырова Умара Даудова.

Даудов подчеркивает, что народ Чечни старается во всем поддерживать своих бойцов.

«На данном видео один из таких моментов. Рамзан Ахматович во время видеосвязи сообщил что все жители Республики молятся за наших ребят, раздают милостыню», — заявил он.

Ранее Кадыров рассказал, что чеченские бойцы на Украине практически не встречают ожесточенного сопротивления и проводят зачистку согласно графику.

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Роман Кирьянов
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