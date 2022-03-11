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Кадыров предсказал судьбу украинских националистов

Глава Чечни Кадыров предрек украинским националистам бесславный конец

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предсказал судьбу украинских националистов. Об этом он написал в своем Telegram.

По его словам, чеченские бойцы из ОМОН «Ахмат-Грозный», задействованного в спецоперации на Украине, часто слышат от мирных жителей о преступной деятельности нацбатальонов Украины и о том, как националисты используют граждан в качестве живого щита.

«Несомненно, каждый из них понесет наказание. Наши ребята уверенно идут вперед. Один за другим освобождаются населенные пункты, и вскоре националисты будут загнаны в угол, где их определенно ждет бесславный конец», — предрек он.

Ранее Кадыров заявил, что украинских националистов ждет «пуля в лоб» в сражении со спецназом. Он сказал, что чеченским военным «не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками».

До этого глава Чечни рассказал, что в республике имеются тысячи добровольцев, готовых присоединиться к спецоперации по демилитаризации Украины. «В отличие от нациков, эти ребята не ведут войну в интернете. Они обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причем точно и кучно», — заявил Кадыров.

Марина Совина
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