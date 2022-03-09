Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кадыров рассказал о тысячах чеченских добровольцев и показал видео с бойцами

Кадыров рассказал о тысячах добровольцев из Чечни, желающих отправиться на Украину

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне в настоящее время есть тысячи добровольцев, готовых присоединиться к спецоперации по демилитаризации Украины. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором показано построение бойцов отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по Чеченской республике.

На видео бойцы в обмундировании, с оружием и техникой стоят возле высоток «Грозный-Сити».

«В отличие от нациков, эти ребята не ведут войну в интернете. Они обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причем точно и кучно», — заявил глава Чечни.

Во вторник, 8 марта, глава Чечни заявил, что мечтает лично поехать на Украину, чтобы принять участие в спецоперации российских войск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
В России заявили об отсутствии цели свергать действующую власть на Украине
Семья замглавы украинского министерства поддержала Путина
Бывший тренер сборной России высказался о массовом уходе легионеров из КХЛ
Перечислены популярные туристические направления в России
Россия отказалась от участия в слушаниях Международного суда ООН по иску Украины
У Валерия Леонтьева нашли недвижимость в США и Испании
МИД сообщил об уничтожении биолабораториями Украины опасных веществ
Россияне «атаковали» аккаунт Байдена в Instagram
Россияне бросились скупать товары для ремонта
Россияне рассказали о временной нехватке импортных шприцов и инсулина
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.