Кадыров рассказал о тысячах чеченских добровольцев и показал видео с бойцами

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в Чечне в настоящее время есть тысячи добровольцев, готовых присоединиться к спецоперации по демилитаризации Украины. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, на котором показано построение бойцов отдельного батальона ППСП «Грозный» МВД по Чеченской республике.

На видео бойцы в обмундировании, с оружием и техникой стоят возле высоток «Грозный-Сити».

«В отличие от нациков, эти ребята не ведут войну в интернете. Они обучены не строчить по клавиатуре, а строчить из настоящего огнестрельного оружия, причем точно и кучно», — заявил глава Чечни.

Во вторник, 8 марта, глава Чечни заявил, что мечтает лично поехать на Украину, чтобы принять участие в спецоперации российских войск.