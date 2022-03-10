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Кадыров пообещал украинским националистам «пулю в лоб» от спецназа

Глава Чечни Кадыров заявил, что украинских националистов ждет «пуля в лоб» от спецназа

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что украинских националистов ждет «пуля в лоб» в сражении со спецназом. Это он пообещал в Telegram.

По его словам, чеченским военным «не терпится вступить в решающую схватку с бандеровцами и националистами и раз и навсегда покончить с этими преступниками». Он также добавил, что спецназ под руководством командира Хусейна Межидова успешно продвигается вглубь территории Украины, освобождая ряд населенных пунктов.

«Ведь сразиться с чеченским спецназом в открытой схватке — это не безоружных женщин и стариков обстреливать. Тут можно и пулю словить в лоб. В конце концов, именно такая участь их и ждет. В этом нет никаких сомнений», — подчеркнул Кадыров.

Ни в одном населенном пункте, который был освобожден, чеченский спецназ не допустил жертв среди мирного населения, резюмировал глава республики.

Ранее Кадыров заявил о «глубоком шоке» из-за информации о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий. Вместе с тем он посчитал «цинизмом высшей степени» и «плевком на все мировое сообщество» заявление замгоссекретаря США Виктории Нуланд, признавшей наличие на территории Украины «объектов биологических исследований».

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Сергей Истомин
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