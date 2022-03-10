Кадыров заявил о «глубоком шоке» из-за лабораторий на Украине

Глава Чечни Кадыров «глубоко шокирован» из-за финансируемых США лабораторий на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем Telegram-канале о «глубоком шоке» из-за сведений о наличии финансируемых со стороны США биологических лабораторий.

«Я глубоко шокирован новостью о наличии на территории Украины десятков биолабораторий, которые финансировались Соединенными Штатами и на которых разрабатывалось биологическое оружие», — высказался Кадыров.

Он также посчитал «цинизмом высшей степени» и «плевком на все мировое сообщество» слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд, которая признала наличие на территории «объектов биологических исследований».

По мнению Кадырова, США «являются самым настоящим агрессором, пустившим корни в большинство стран мира». «Уверен, что страны, которые закроют глаза на этот чудовищный акт против человечества, также являются сообщниками американской агрессии», — заключил глава Чечни.

Ранее Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. По словам чиновницы, в случае, ели на Украине произойдет какой-либо инцидент, связанный с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона.