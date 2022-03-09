В США подтвердили наличие биологических исследовательских объектов на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд подтвердила, что на Украине имеются биологические исследовательские объекты, и США работают над тем, чтобы не допустить их перехода под контроль сил. Такое заявление она сделала, отвечая на вопрос, есть ли на Украине химоружие, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США. Об этом пишет ТАСС.

На Украине есть биологические исследовательские объекты, на самом деле мы сейчас весьма озабочены тем, что российские военные могут пытаться взять их под контроль. Так что мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся Виктория Нуланд заместитель госсекретаря США по политическим делам

По словам чиновницы, в случае, ели на Украине произойдет какой-либо инцидент, связанный с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести российская сторона.

Информация Минобороны РФ

6 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. По данным оборонного ведомства, финансированием этой программы занималось Минобороны США.

В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США Игорь Конашенков официальный представитель Минобороны России

В тот же день было опубликовано указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях. В списке числились возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

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Всего, по информации начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Минобороны России Игоря Кириллова, на территории страны насчитывалось 30 лабораторий, выполняющих заказы управления Минобороны США. В частности, биолаборатории во Львове вели разработку возбудителей чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, дизентерии и сальмонеллеза.

По данным Минобороны, только во Львове уничтожено больше 320 емкостей, в которых были обнаружены возбудители лептоспироза, туляремии, бруцеллеза и чумы.

По данным российского оборонного ведомства, деятельность этих биолабораторий и реформы здравоохранения привела к неуправляемому росту особо опасных инфекционных заболеваний. Отмечается возросшее число случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза, кори. Кроме того, Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита.

Реакция России

В начале марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США обеспокоены судьбой построенных Пентагоном военных лабораторий в Киеве и Одессе и опасается потерять над ними контроль.

Думаю, что секреты не раскрою, но есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой химических и биологических объектов на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и там, в Киеве и в Одессе, занимался разработкой патогенов. Сейчас они обеспокоены, что потеряют контроль над этими лабораториями Сергей Лавров министр иностранных дел России

В Следственном комитете России (СКР) сообщили, что глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины и потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления.

Мировая реакция

В свою очередь, китайские власти призвали США раскрыть данные о военных биолабораториях, которые размещены на Украине. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, на территории Украины действовали 26 американских лабораторий.

США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними Чжао Лицзянь официальный представитель МИД КНР

Лицзянь также предположил, что военные биологические программы США на Украине — только «верхушка айсберга». Он пояснил, что американские власти занимаются контролем 336 лабораторий в 30 странах мира, причем делают они это «под предлогом сотрудничества для сокращения биологических рисков в сфере безопасности и защиты мирового здравоохранения».

Главный претендент на выдвижение в палату представителей штата Мичиган от округа Кент, республиканец Роберт Риган заявил, что не стоит считать Украину совершенно невинной, и что известны несколько примеров коррумпированности властей Киева, в частности, эпизоды с применением биологического оружия.

У Украины есть некоторая история коррумпированности — отмывание денег, контрабанда, биологическое оружие, наркотики (...) Я хочу знать, что происходит на самом деле. Вот почему я не спешу заявлять: "Мы должны немедленно осудить Путина" Роберт Риган претендент на выдвижение в палату представителей штата Мичиган, член республиканской партии США

Политик отметил, что не готов осуждать Россию за спецоперацию на Украине. Он также сказал, что понимает, почему российский президент Владимир Путин принял такое решение.