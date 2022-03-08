Китай призвал США раскрыть данные о военных биолабораториях на Украине

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил на регулярном брифинге, что правительство Китая призывает США раскрыть данные о размещенных на Украине военных биолабораториях и вирусах, над которыми там велись исследования. Об этом во вторник, 8 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Лицзянь отметил, что на территории Украины функционировало 26 американских лабораторий и прочих подобных объектов. «США как сторона, которая обладает наибольшим количеством информации о лабораториях, должна как можно скорее раскрыть соответствующие данные, в том числе о находившихся там вирусах и сути исследований над ними», — сказал дипломат, призвав соответствующие стороны обеспечить безопасность этих лабораторий.

Официальный представитель МИД КНР также добавил, что военные биологические программы США на Украине могут быть «верхушкой айсберга». «Под предлогом сотрудничества для сокращения биологических рисков в сфере безопасности и защиты мирового здравоохранения США контролируют 336 лабораторий в 30 странах мира. Американская сторона также осуществляла множество военных биологических исследований в лаборатории Форт-Детрик. В чем истинные намерения США? Что именно они делали?» — порассуждал Лицзянь.