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22:00, 15 июля 2026Мир

Мадьяр сделал неутешительный прогноз для партии Орбана

Мадьяр: Партия Орбана «Фидес» и ее парламентская фракция скоро полностью распадутся
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сделал неутешительный прогноз для партии экс-премьера страны Виктора Орбана «Фидес» и ее парламентской фракции. Пост он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мадьяр предсказал полный распад бывшей государственной партии, отметив, что он уже идет и с достаточно быстрой скоростью.

«Ожидается, что распадется не только бывшая правящая партия, но и парламентская фракция "Фидес"», — написал Мадьяр.

Кроме того, венгерский премьер напомнил о заявлении бывшего министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Петера Сийярто об уходе с поста депутата и начале работы в китайской компании.

Ранее же парламент Венгрии принял поправку к Конституции страны, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока, которую внес Петер Мадьяр.

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