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19:36, 13 июля 2026Мир

Парламент Венгрии принял поправку об отставке президента

Парламент Венгрии принял поправку к конституции, предусматривающую отставку президента
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Парламент Венгрии принял поправку к конституции страны, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента Агнеша Форстхоффера.

«В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов», — заявил Форстхоффер, объявив, что парламент принял 17-ю поправку к конституции Венгрии.

По словам спикера, против принятия законопроекта проголосовали шесть депутатов.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что парламент начнет процедуру отстранения от должности президента республики Тамаша Шуйока, если он не подпишет законопроект о 17-й поправке к конституции страны, предусматривающей его отставку.

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