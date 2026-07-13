Парламент Венгрии принял поправку об отставке президента

Парламент Венгрии принял поправку к конституции, предусматривающую отставку президента

Парламент Венгрии принял поправку к конституции страны, предусматривающую отставку президента Тамаша Шуйока. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спикера парламента Агнеша Форстхоффера.

«В поддержку законопроекта высказались 139 депутатов», — заявил Форстхоффер, объявив, что парламент принял 17-ю поправку к конституции Венгрии.

По словам спикера, против принятия законопроекта проголосовали шесть депутатов.

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что парламент начнет процедуру отстранения от должности президента республики Тамаша Шуйока, если он не подпишет законопроект о 17-й поправке к конституции страны, предусматривающей его отставку.