В Сербии отвергли участие в антироссийской коалиции

Вулин: Сербия не станет частью антироссийской коалиции ЕС

Сербия не станет частью создаваемой Евросоюзом (ЕС) антироссийской коалиции. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Вулин, его слова приводит ТАСС.

«Сербия не подписывала антироссийскую декларацию в Киеве. Сербия не является и не будет частью антироссийской истерии, не будет вводить санкции против России и не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы с нашими братьями», — отверг Вулин.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что экономика Сербии открыта для сотрудничества с Россией и Китаем.

