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21:32, 15 июля 2026Мир

В Сербии отвергли участие в антироссийской коалиции

Вулин: Сербия не станет частью антироссийской коалиции ЕС
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Сербия не станет частью создаваемой Евросоюзом (ЕС) антироссийской коалиции. Об этом заявил премьер-министр республики Александр Вулин, его слова приводит ТАСС.

«Сербия не подписывала антироссийскую декларацию в Киеве. Сербия не является и не будет частью антироссийской истерии, не будет вводить санкции против России и не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы с нашими братьями», — отверг Вулин.

Ранее министр правительства Сербии Ненад Попович заявил, что экономика Сербии открыта для сотрудничества с Россией и Китаем.

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