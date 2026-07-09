Европейская страна назвала свою экономику открытой для сотрудничества с Россией

Попович: Экономика Сербии открыта для сотрудничества с Россией и Китаем

Экономика Сербии открыта для сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом заявил министр правительства Сербии Ненад Попович, его цитирует ТАСС.

Чиновник европейской страны назвал экономику открытой для сотрудничества с Москвой на полях XVI выставки «Иннопром».

«Мы — сторонники открытой экономики, поэтому Сербия сотрудничает и с Евросоюзом, и с США, но и с Россией, с Китаем. Китайские предприятия сегодня — крупный инвестор для Сербии», — пояснил он.

Открытость в экономике является приоритетом для Сербии, так как результаты такого сотрудничества идут на благо граждан, на процветание страны. Ограничения торговли не ведет к хорошим последствиям — для развития экономики важно сотрудничество, особенно в сфере цифровизации.

Ранее глава комитета Народной скупщины (парламента) Сербии по вопросам диаспоры Драган Станович назвал БРИКС альтернативой Европейскому союзу для основной массы сербов. «Вы знаете, у нас власти говорят, что наш единственный путь — это Евросоюз. Мы являемся группой депутатов, которая видит альтернативу совершенно в другом направлении, так же как и основная масса сербов, — это БРИКС», — заявил парламентарий.

