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21:22, 15 июля 2026Россия

Глава российского региона рассказал об изменении в работе АЗС

Хинштейн: АЗС Курской области работают в формате «чет-нечет»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Начиная со среды, 15 июля, автозаправочные станции (АЗС) в Курской области перешли на работу в формате «чет-нечет». Такое заявление сделал глава российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

«Суть заключается в том, что по нечетным дням на АЗС заправляются машины, у которых номер начинается на нечетную цифру, — 1, 3 и далее. По четным — автомобили с госномерами, где первая цифра 2, 4 и так далее, включая 0», — рассказал Хинштейн.

Губернатор Курской области отметил, что эти правила касаются в том числе автомобилей из других регионов. Исключение сделано для спецтранспорта и экстренных служб, они заправляются на отдельных колонках.

Как заявил 10 июля вице-премьер Александр Новак, ситуация на российском рынке топлива связана с тем, что НПЗ приходится ремонтировать из-за «прилетов» украинских беспилотников. По его словам, следует признать, что сейчас на рынке «есть проблемы и есть дефицит, из-за которого мы наблюдаем очереди», а также нестабильную работу автозаправок.

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