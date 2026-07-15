«Украине терять нечего». ВСУ заявили о волне ударов по гражданским судам в Азовском море. Чем на это может ответить Россия?

Аналитик Полетаев: Удары ВСУ по судам в Азовском море являются этапом войны на истощение

6 июля командующий Сил беспилотных систем (СБС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди с позывным Мадьяр объявил о начале волны ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) по гражданским судам в Азовском море, которые впоследствии получили название «операция "Молочка"». Заявленными целями атак стали принадлежащие к так называемому теневому флоту России танкеры, в том числе поставляющие топливо в Крым. При этом Минобороны России регулярно сообщало в период с 6 июля об уничтожении БПЛА ВСУ над Азовским и Черным морями.

Битва за бензин для Крыма в Азовском море продолжается Роберт Бровди командующий Силами беспилотных систем ВСУ

15 июля Мадьяр рассказал о переносе атак в акваторию Черного моря, приурочив решение к Дню украинской государственности. Украинский командир признал, что целями атак стали не только перевозящие нефть танкеры, но и сухогрузы и буксиры.

При этом, как отмечают российские власти, удары ВСУ не повлияют на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России на фоне начинающейся в стране и, в частности, в Ростовской области уборочной кампании. 13 июля президент России Владимир Путин также пообещал зеркальные и более мощные ответы на удары ВСУ по территории страны.

Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом Владимир Путин президент России

Атаки ВСУ на суда в Азовском море стали составной частью стратегии ударов БПЛА вглубь территории России с использованием дальнобойных БПЛА. Украинское командование рассматривает операцию как попытку сделать ущерб от боевых действий заметным в масштабе всей страны, а не только на прифронтовых территориях за счет ударов на среднее расстояние (middle-strike). Каких целей пытается добиться Киев ударами по Азовскому морю и чем на них может ответить Россия, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На что нацелены атаки ВСУ?

Как заявил Роберт Бровди, главной задачей операции являются удары по фидерному флоту, перевозящему нефть от нефтеналивных терминалов по Волго-Донскому каналу через Азовское море к танкерам на Черноморском побережье. Основной ударной силой стали БПЛА компании Fire Point, а также ударные дроны Hornet с использованием искусственного интеллекта.

Что известно о БПЛА Hornet? Hornet — американский барражирующий боеприпас, или дрон-камикадзе, разработанный компанией Swift Beat LLC. Аппарат, который связывают с разработками при участии бывшего гендиректора Google Эрика Шмидта, массово применяется подразделениями ВСУ для ударов по российской логистике и бронетехнике. Дрон самолетного типа оснащен оптико-электронной системой распознавания и захвата целей на основе искусственного интеллекта. Hornet, который также называют «Марсианином-2», летит к цели на основе данных спутниковой навигации и инерциально-оптической одометрии. Это позволяет минимизировать участие оператора. Известны случаи, когда Hornet долетал до автомобильного пункта пропуска Донецк (Изварино), который находится примерно в 160 километрах от линии фронта. Дрон может нести до пяти килограммов полезной нагрузки. Российские саперы находили в «Шершнях» осколочные и кумулятивно-осколочные боевые части нескольких типов. При этом «Марсианин-2» остается относительно простым и дешевым средством поражения: стоимость комплекса оценивают примерно в пять тысяч долларов.

10 июля губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на территории морского порта Таганрога. 12 июля глава региона также сообщил, что в результате атаки БПЛА при заходе в Азово-Черноморский морской канал был поврежден еще один танкер.

12 российских моряков пострадали от ударов ВСУ по судам в Азовском море в период 6-13 июля, по оценке посла по особым поручениям МИД России Родиона Мирошника

10 июля агентство Reuters заявило со ссылкой на источники о якобы приостановке судоходства по Азово-Донскому каналу и Керченскому проливу. Впоследствии представитель правительства Ростовской области подтвердил Forbes наличие ограничений в портах региона.

Это не полная остановка, какие-то суда все еще ходят. Но порты действительно зерно не принимают и не отправляют представитель правительства Ростовской области в комментарии Forbes

Как Россия оценивает удары?

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ответ на вопрос о том, находятся ли в сфере внимания Путина поступающие сообщения об ударах украинских беспилотников по судам в Азовском море, что российский лидер получает всю информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и принимает соответствующие решения.

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал удары ВСУ по Азовскому морю «чистой воды терроризмом». Он отметил, что Киев готов пойти на любые действия в попытках нанести ущерб России.

Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям — просто нанести ущерб, запугать Сергей Лавров министр иностранных дел России

Дипломат также прокомментировал удары по турецким судам в Черном море и выразил надежду на публичную оценку Анкарой действий Киева. Министр подчеркнул, что ВСУ ранее неоднократно атаковали инфраструктуру идущего в Турцию газопровода «Голубой поток».

Министерство транспорта России заявило о принятии мер для обеспечения грузовой логистики в акватории Азовского моря, в частности, сокращении времени обработки судов. В ведомстве подчеркнули готовность переориентировать грузоперевозки при необходимости на другие виды транспорта.

Министерство сельского хозяйства России также подчеркнуло, что ситуация в Азовском море не повлияет на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием и экспортные возможности России. По сообщению ведомства, альтернативные маршруты грузопотоков уже прорабатываются совместно с профильными ведомствами и бизнесом.

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Какие ответные меры может принять Россия?

Как отметил военный аналитик, сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, удары по танкерам и другим торговым судам являются этапом войны на истощение в условиях затяжного конфликта на Украине. Он подчеркнул, что атаки ВСУ на суда в Азовское море играют существенно меньшую роль, чем попытки ударов по танкерам в Черном море, следующим из портов Новороссийска и Туапсе.

При этом эксперт предположил, что даже в случае ответного удара Вооруженных сил (ВС) России по портам в Одесской области Украина сможет компенсировать ущерб за счет дальнейшей поддержки Запада. Он допустил сложности при блокировке ВС России порта Измаила из-за его близости к границе с Румынией, а также новые попытки ВСУ ограничить судоходство в Черном море.