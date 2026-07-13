В Кремле сделали заявление о принимаемых Путиным решениях относительно СВО

Песков: Путин получает всю информацию о ходе СВО и принимает соответствующие решения

Президент России Владимир Путин получает всю информацию о ходе специальной военной операции (СВО) на Украине и принимает соответствующие решения. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Все аспекты, которые связаны с СВО, естественно, они находятся в поле внимания президента и верховного главнокомандующего», — обозначил Песков.

Заявление было сделано пресс-секретарем главы государства в ответ на вопрос о том, находится ли в сфере внимания Путина поступающие сообщения о якобы ударах украинских беспилотников по судам в Азовском море.

Ранее Песков говорил, что чем больше Украина будет бить по России, тем дольше будет продолжаться СВО. По его словам, дальнейшая эскалация конфликта приведет к необходимости расширять буферную зону.