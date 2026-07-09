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12:36, 9 июля 2026Россия

Песков раскрыл связь ударов Киева по России с продолжением СВО

Песков: Чем больше Киев будет бить по России, тем дольше будет продолжаться СВО
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Чем больше Украина будет бить по России, тем шире будет буферная зона и дольше будет продолжаться специальная военная операция (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Дальнейшая эскалация, возможно, продлит специальную военную операцию в какой-то степени — не можем точно сказать, в какой, — но это точно приведет к тому, что нам придется делать большую зону безопасности, большую буферную зону», — пояснил он.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил удары Украины вглубь России. Он назвал это эскалацией, которая «может привести к прекращению конфликта».

Затем Трамп во время совместной конференции с Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре заявил, что США выдадут Украине лицензию на производство зенитно-ракетного комплекса Patriot. Американский президент отмечал, что речь идет не о поставке готовых комплексов, а о передаче технологий и права на их производство.

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