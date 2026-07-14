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14:53, 14 июля 2026Бывший СССР

Лавров прокомментировал атаки ВСУ в Черном и Азовском море

Лавров сравнил атаки ВСУ в Черном и Азовском море с пиратством
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном и Азовском море — это не пиратство, а терроризм. Так нападение украинских военных на российские суда прокомментировал официальный представитель МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Пираты хотя бы грабят и себе забирают. А здесь ни себе, ни людям — просто нанести ущерб, запугать. Чистой воды терроризм», — заявил дипломат.

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин работает над тем, чтобы прекратить нападения ВСУ.

Ранее в Турции на берегу Черного моря обнаружили беспилотный летательный аппарат. Предположительно боевой дрон вынесло на берег в городе Фильос. На место вызвали саперов, чтобы обезвредить беспилотник в случае наличия взрывчатки.

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