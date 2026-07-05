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02:15, 5 июля 2026Мир

В Турции на берегу моря обнаружили боевой дрон

IHA: БПЛА обнаружили на берегу Черного моря в Турции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

В Турции на берегу Черного моря обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), об этом сообщило агентство IHA.

Предположительно боевой дрон вынесло на берег в городе Фильос. На место вызвали саперов, чтобы обезвредить беспилотник в случае наличия взрывчатки.

Происхождение дрона на данный момент неизвестно. Власти Турции проведут расследование, какой стране принадлежит аппарат и каким образом он оказался на побережье.

Ранее, 1 июля, БПЛА Украины с пятью килограммами взрывчатки упал в городе Трабзон в Турции.

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