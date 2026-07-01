В Турции рухнул украинский дрон со взрывчаткой

IHA: В Турции упал украинский дрон с пятью килограммами взрывчатки

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины с пятью килограммами взрывчатки упал в городе Трабзон в Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

«Украинский БПЛА разрушился, врезавшись в дерево в районе Вакфыкебир. Специалисты осмотрели объект и установили, что дрон вооружен пятью килограммами взрывчатки», — говорится в публикации.

Отмечается, что в связи с инцидентом начато расследование.

Ранее стало известно, что в северной части Турции в Самсуне обнаружили обломок беспилотника, который может являться частью украинского дрона-камикадзе. Уточняется, что моторный элемент упал с большой высоты, его обнаружили местные жители. Вскоре деталь дрона изъяли спасательные службы и направили на экспертизу.

До этого неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом в турецкой провинции Кастамону, а за несколько дней до этого неизвестный дрон нашли на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын.