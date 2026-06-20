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07:58, 20 июня 2026Мир

На побережье в Турции нашли беспилотник

Sözçu: На пляже турецкой провинции Бартын нашли беспилотник неустановленного происхождения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Неустановленный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) обнаружили на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын. Об этом написала газета Sözçu.

Известно, что дрон нашли на пляже Чакраз в районе Амасра после того, как волны вынесли его на берег. Местные жители рассказали о находке экстренным службам, а после на место происшествия прибыли следственная группа жандармерии и специалисты по обезвреживанию взрывных устройств. Происхождение беспилотника сейчас выясняют специалисты.

«После поступления сообщения на место были направлены сотрудники жандармерии и саперы. Обнаруженный беспилотник взят под охрану для дальнейшего изучения», — отмечается в публикации.

Ранее в Турции находили боевой дрон на побережье Черного моря. Местные правоохранители эвакуировали пляж Каписуюй в провинции Бартын и обеспечили необходимые меры безопасности.

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