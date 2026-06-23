Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:50, 23 июня 2026Мир

В Турции снова нашли обломки украинского дрона

DHA: В Турции нашли обломок украинского беспилотника
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

В северной турецкой провинции Самсун обнаружили обломок беспилотника, который, по предварительным данным, является частью украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает агентство DHA.

«По итогам первичной оценки было высказано предположение, что найденная моторная часть может принадлежать произведенному на Украине беспилотному летательному аппарату-камикадзе», — указано в сообщении.

Отмечается, что моторный элемент упал с большой высоты, его обнаружили местные жители. Вскоре деталь дрона изъяли спасательные службы и направили его на экспертизу.

Ранее неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом в турецкой провинции Кастамону, а за несколько дней до этого неизвестный дрон обнаружили на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    Мужчина изнасиловал четырехлетнюю девочку и расправился с ней из мести отцу

    В одном регионе России до конца 2026 установят 300 новых дорожных камер

    Шансы Роналду стать лучшим игроком ЧМ-2026 оценили

    Почти полсотни человек утонули во Франции при попытке спастись от жары

    В Турции снова нашли обломки украинского дрона

    Названы странные детали в попытке Южной Кореи получить пленных из ВСУ

    На Украине вскрыли шокирующие факты об элитном полке ВСУ

    В российском регионе придумали способ бороться с ажиотажным спросом на топливо

    Американские министры поругались из-за Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok