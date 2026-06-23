В Турции снова нашли обломки украинского дрона

DHA: В Турции нашли обломок украинского беспилотника

В северной турецкой провинции Самсун обнаружили обломок беспилотника, который, по предварительным данным, является частью украинского дрона-камикадзе. Об этом сообщает агентство DHA.

«По итогам первичной оценки было высказано предположение, что найденная моторная часть может принадлежать произведенному на Украине беспилотному летательному аппарату-камикадзе», — указано в сообщении.

Отмечается, что моторный элемент упал с большой высоты, его обнаружили местные жители. Вскоре деталь дрона изъяли спасательные службы и направили его на экспертизу.

Ранее неопознанный беспилотник упал рядом с жилым домом в турецкой провинции Кастамону, а за несколько дней до этого неизвестный дрон обнаружили на побережье Черного моря в турецкой провинции Бартын.