Минобороны раскрыло данные о военно-биологической программе Украины и США

В ходе проведения специальной военной операции на Украине вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов военно-биологической программы. Ее финансированием занималось Минобороны США. Об этом рассказал «Ленте.ру» официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, биолаборатория передала российским военным данные об уничтожении особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. «Сейчас документы анализируются российскими специалистами войск радиационной, химической и биологической защиты», — заявил Конашенков. Он также добавил, что Пентагон в начале российской спецоперации на Украине начал претерпевать сложности с ведением секретных биологических экспериментов.

Уже сейчас новые данные подтверждают, как отметил генерал-майор, что в биолабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от России, разрабатывали компоненты биологического оружия.

В ближайшее время российская сторона представит данные анализа полученных документов. «Указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях мы публикуем прямо сейчас», — заключил официальный представитель Минобороны России.

Утром в четверг, 24 февраля, было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.